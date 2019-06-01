Эпидемия может вернуться в Европу: В Австралии зафиксированы вспышки смертельного гриппа

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Ситуация с австралийским вирусом стала опаснее. Десятки людей погибли.

Вирус-убийца вернулся, предупреждают власти Австралии. В Южном Уэльсе зафиксированы вспышки смертельного гриппа, который уже унес жизни сотен людей. Как и в прошлом году, эпидемия может вернуться в Европу из-за слишком низких температур.

Директор по инфекционным заболеваниям NSW Health доктор Вики Шеппард напомнила о важности прививок, которые помогут снизить риска заразиться смертельно-опасным вирусом, так как чтобы лекарство подействовало нужно 2 недели.

Медики считают грипп одним из восьми смертельных заболеваний. Его «обошли» чума, бешенство и еще некоторые заболевания, которые обычно «привозят с собой» мигранты, а разносчиками инфекций являются животные.

Врачи советуют избегать людных мест, носить маску и при первых симптомах обращаться к врачу. Немедленно вызвать скорую помощь следует, если температура поднялась до 40, кожа больного изменила цвет, появились судороги. В таком случае показана немедленная госпитализация. В зоне особого риска дети и пожилые люди.