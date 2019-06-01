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Пренебрежение советом плохо скажется на эмоциональном здоровье ребенка и у него возникнут проблемы в будущем.

Любовь родителей к детям безгранична. Мать может шить костюм на утренник для своей дочери до часа ночи. Отец способен отправиться за 100 километров за бутсами для своего сына, но этого недостаточно, чтобы вырастить здоровых детей. Психологи сравнивают любовь к ребенку с школой. У человека нет выбора и он вынужден туда ходить. Любовь к супругам можно сравнить с колледжем. Каждый сам выбирает, посещать лекции или нет. Врачи запрещают родителям любить детей больше, чем друг друга, поскольку они формируют модель поведения своих отпрысков. Если ребенок видит, что взрослые в семье ссорятся, это оставляет негативный след на эмоциональном интеллекте малыша.

В грядущем дети, родители которых любят друг друга меньше, чем их, сталкиваются с большими трудностями. Как правило, они не умеют выстраивать гармоничные отношения с противоположным полом и страдают, хотя могут скрывать свои мучения от других. Большинство людей неправильно воспитывают своих наследников. Именно поэтому так часто семьи распадаются.

Психотерапевты рекомендуют родителям любить друг друга так же, как детей. В этом случае воспитанники вырастут благодарными, полноценными личностями. В правильной среде они научатся разумному поведению в обществе, их эмоциональное здоровье не пострадает. В дальнейшем такие дети создадут крепкие семьи, а это хорошо для государств в целом.