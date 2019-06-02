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Диета, кардиотренировки и отсутствие стресса – залог плоского живота.

В первые дни лета многие, по традиции, задумались о подготовке своего тела к пляжному отдыху. Одной из проблемных зон является брюшная область, которой свойственно быстрое накапливание лишних килограммов. Виной тому – висцеральный жир, который необходим для функционирования внутренних органов. Его избыток может значительно повлиять на стройность. Ученые назвали ТОП-3 способа борьбы с брюшным жиром.

До тех пор, как окружность талии не начнет увеличиваться, излишки висцерального жира трудно идентифицировать. Единственным способом определить потенциал стройности является индекс массы тела. Если его значение превышает 12 – это сигнал к началу активных действий.

По словам диетолога Генриетты Нортон, висцеральный жир может наделить широкой талией даже людей с относительно стройным телом. Это вещество сохраняет необходимое расстояние между органами, а его избыток приводит к повышенному давлению на печень, селезенку и почки. Что бы предотвратить это, рекомендуется ограничить потребление жиров 30% от общего рациона. Более того, диетологи рекомендуют полностью отказаться от искусственных жиров, которые забивают кровеносную систему.

Набранные килограммы поможет сбросить активная тренировка. По мнению специалистов, до 150 минут аэробных нагрузок в неделю ускорят метаболизм, приведя к интенсивному сжиганию калорий.

Важным аспектом является психологическое состояние, которым часто пренебрегают. Так, стрессовые ситуации приводят к излишку кортизола, регулирующего обмен веществ. Это ухудшает обмен питательных веществ, превращающая их в жировые отложения.