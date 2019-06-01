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Интенсивные тренировки и здоровое питание позволят снизить ущерб от болезни.

Инсулиннезависимый диабет 2-го типа является самым распространенным подвидом болезни. Это состояние, при котором организм не может полноценно извлекать энергию из сахара, что приводит к его переизбытку в крови. Следствием этого является нечувствительность к инсулину.

К счастью, подобный диагноз не является фатальным — пациент способен самостоятельно снизить ущерб от болезни, а в некоторых случаях — даже привести состав крови к норме. Считается, что 6% сахара в крови — это естественная концентрация. Для нашего издания учёные назвали упражнения, которые помогут побороть диабет 2-го типа.

По словам доктора Дэвида Кавана, люди долгое время могут не обращать внимания на признаки заболевания. Так, диабет вызывает учащенные позывы в туалет, жажду и ощущение голода — даже после приема пищи. Эти признаки являются поводом для визита к врачу и влияния на свой образ жизни.

Упражнения — это один из лучших способов нормализации состояния. Исследования показали, что любой тип аэробных нагрузок может снизить уровень сахара в крови. По мнению экспертов, для начала можно ограничиться долгими прогулками и водной аэробикой. После подготовки организма можно приступать к тяжелым нагрузкам. Это не только нормализует уровень сахара, но и улучшает эмоциональное состояние больного.

Стоит отметить, что положительное влияние спорта можно усилить, с помощью низкоуглеводной диеты.