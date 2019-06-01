Обнаружен опасный вирус, переносимый клещами

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Китайские медики диагностировали лихорадочную болезнь у десятков пациентов. Возбудителем стали клещи, уверены вирусологи.

Давно известно, что клещи являются переносчиком ряда опасных заболеваний. Ввиду того, что сезон активности этих насекомых начался, эксперты получили новый материал для изучения. Так, в больницы Северо-Восточного Китая поступили пациенты с лихорадкой неизвестной природы. Всех больных объединял отдых и работа, проведенные на лоне природы.

По словам автора исследования доктора Кван Лю, открытое заболевание отличается от известных диагнозов, переносимых клещами. Первой пациенткой стала 42-летняя женщина-фермер, которая поступила в клинику с признаками клещевого энцефалита. Но анализ крови не обозначил возбудителей этой болезни. Медики инициировали исследование, что бы выявить новое заболевание.

Так, китайские специалисты взяли образцы крови у 100 жителей Внутренней Монголии, в которой была выявлена болезнь. Кроме того, были собраны местные виды комаров и клещей. Выяснилось, что 86 пациентов являются носителем опасного вируса, названного ALSV. Из них 83 человека были фермерами, которые фиксировали укусы клещей, но не придавали этому значения.

Изучение насекомых показало, что носителем вируса является таежный клещ Ixodes persulcatus — в их РНК был обнаружен вирус ALSV. Этот вид насекомых распространен в Азии и Восточной Европе, включая Японию, Корею, и Россию. Пока не было зафиксировано случаев болезни в этих регионах, но вирусологи напоминают, что в летний сезон необходимо принимать меры для защиты от клещей.