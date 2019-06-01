Лечат как пиявки? Российский врач признала укусы клещей полезными

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Болезни поражают печень, костный мозг и желудок. Смертельные заболевания хотят лечить гомеопатией.

Российские и зарубежные врачи пришли к противоположным мнениям. Когда на Западе медицина всячески борется с клещами, в России игнорируют заболевания и считают — они лечат как пиявки. И это при том, что их опасность давно доказана наукой. Нельзя не сказать о таких заболеваниях как эрлихиоз, анаплазмос и болезнь Лайма.

Например, эрлихиоз поражает печень, ЦНС и костный мозг, а анаплазмос — желудок, характеризуется острой формой отравления. Люди страдают от этих заболеваний не меньше, чем от энцефалита. И поэтому заявление заслуженного врача России кажется ещё более абсурдным.

Напомним, что Наталья Толоконская признала укусы клещей полезными, отметив — нужно лечить гомеопатией. По словам жены бывшего главы Красноярского края, таким способом осуществляется «естественная иммунизация к клещевым инфекциям». Нужно использовать, как отмечается, лекарства, которые повысят иммунитет.

Также стоит отметить, что российский врач ничем не подтвердила свои слова, когда об опасности клещей «говорят» многочисленные исследования. Делать такие заявления, не имея научной основы, нельзя, поскольку здесь идёт речь о здоровье человека. Люди будут подвержены опасности и лишены возможности защититься.