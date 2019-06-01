Как не умереть от туберкулёза? Главные отличия болезни от простуды

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Распространённые ошибки в диагностировании могут привести к летальному исходу. Заболевания дыхательной системы являются самыми частыми причинами смертей.

Зачастую люди берутся заниматься самолечением, консультируясь с Интернетом, а не с настоящими докторами. В большинстве случаев это не оборачивается для них ничем хорошим. Медики настоятельно рекомендуют при малейших подозрениях, сразу консультироваться со специалистом, так как своевременное диагностирование может спасти жизнь.

Туберкулез остается одним из самых распространенных смертельных заболеваний в мире. Бактерии, вызывающие это заболевание, обычно поражают легкие, но они также могут повредить и другие части тела. Туберкулез распространяется по воздуху, когда человек кашляет, чихает или говорит. Температура тела человека с туберкулезом в течение дня не поднимается выше 37 - 37,5 ° С и повышается в основном ночью.

Усталость, лихорадка, повышенная потливость ночью и озноб, могут заставить человека думать, что он простудился, но он должен принять во внимание определенные симптомы, которые указывают на то, что это не просто простуда.

Главным отличием туберкулёза от простуды является кашель, который длится более 3 недель, с наличием кровяных выделений. Боль в груди или боль при дыхании или кашле, тоже говорит о том, что стоит обратиться к врачу. Неизменным спутником этого смертельного заболевания стала и непроизвольная потеря веса.

Вовремя выявленное заболевание поможет избежать дальнейших осложнений и доктора смогут отказать своевременную помощь и расскажут, что делать для того, чтобы не умереть от туберкулёза.