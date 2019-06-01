Кариес во время беременности может привести к преждевременным родам

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То, что женщина делает во время беременности напрямую отражается на её будущем ребёнке. Несколько простых действий помогут повысить его интеллект.

Один из способов, помогающем развивать интеллект, могут стать ежедневные разговоры с малышом. С 18 недель ребенок может слышать звуки тела его мамы, такие как сердцебиение и пищеварительные процессы, а также голос изнутри. Так периодически разговаривая с ребёнком, он заранее научится определять настроение, в котором пребывает его мама.

Примерно на 22-й и 26-й неделях беременности ребенок также сможет распознавать звуки извне. Вот почему прослушивание музыки также пробудит его творческий потенциал с ранних лет. И это также поможет ассоциировать звуки с вибрациями и движениями. Это, в дополнение к стимулированию интеллекта женщины, поможет создать более тесную связь между ней и её будущим ребёнком.

Еда является основным аспектом, когда речь идет о беременности. Правильный рост ребенка на протяжении всей его жизни полностью зависит от питательных веществ, которые организм матери получает извне, и его умственные способности не являются исключением. Употребляя в пищу продукты, богатые омега-3, омега-6 и фолиевой кислотой, ребенок получает то, что необходимо для адекватной тренировки его мозга и развития его интеллектуальных способностей.

Чтение книг во время беременности, несомненно поможет сделать ребёнка умнее задолго до его рождения. 30 минут в день — это прекрасная тренировка для мозга, как матери, так и ребёнка. Читая вслух, женщина помогает своему ребенку узнать различные модуляции своего голоса или голоса отца, который может начать взаимодействовать и создать связь между ними задолго до рождения. Чтение, от рассказов до романов, будет полезно для интеллекта малыша, потому что это стимулирует мозг к восприятию такой информации в будущем.

Гормональные изменения с самого начала беременности очень важны, настолько, что они могут повлиять на здоровье полости рта, вызывая кариес, проблемы с деснами и инфекции у беременных. Эти проблемы с зубами могут повлиять на развитие мозга вашего ребенка и даже привести к преждевременным родам, что может повлиять на зрение и слух роженицы. Чтобы избежать этих проблем, рекомендуется избегать сахара, чистить зубы после каждого приема пищи и, опять же, придерживаться здоровой диеты, так как неожиданно для всех, кариес может привести к преждевременным родам.