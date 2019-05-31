Симптомы дефицита витамина B12: Названы три главных признака на коже

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Если не обращать на них внимание, может наступить бесплодие и возникнут проблемы с нервной системой.

Витамин B12 играет жизненно важную роль в организме человека. Благодаря ему вырабатываются эритроциты, ткани и органы получают кислород. Симптомы дефицита витамина B12 заметить несложно, если хоть немного следить за собственным здоровьем. Врачами названы три главных признака нехватки этого вещества. На коже могут выступать белые пятна. Чаще всего они появляются на предплечьях. Как правило, кожа становится сухой, на ней образуются хлопьевидные шелушащиеся области. Увидев эти симптомы требуется немедленно бежать к врачу.

Следующий признак дефицита витамина B12 — чересчур жёлтая кожа. Ее можно заметить не только при больной печени. Оказывается, такой оттенок появляется при нехватке эритроцитов. Красные кровяные тельца придают коже обычный цвет. При нехватке витамина B12 эритроцитов слишком мало, поэтому и возникают такие симптомы.

Последним признаком считается чересчур бледная кожа. Чаще всего это происходит из-за малого количества кровяных телец. Кожа получает недостаточно кислорода и реагирует на несоответствие с нормами изменением цвета.

Избавиться от дефицита витамина B12 можно с помощью диеты. Богаты данным веществом говядина, яйца, лосось и нежирное молоко. Витамина B12 много в пище животного происхождения. Чаще всего дефициту подвержены вегетарианцы. В погоне за красотой не стоит забывать о здоровье. Однако даже для веганов придумали соответствующие диеты. Они включают в себя соевое молоко, дрожжевые экстракты, овсяные хлопья и рисовые напитки.

В сложных случаях медики могут назначить инъекции с витамином B12. Здесь следует придерживаться золотой середины, поскольку слишком большое количество данного вещества тоже принесет вред организму. В МОЗ определили, что человеку возрастом от 19 до 64 лет требуется 1,5 мг витамина B12 в сутки. Получать его лучше всего с продуктами питания. Биологические добавки нужно добавлять в рацион только по рекомендации врача.