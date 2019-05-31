Не родить для себя: Предотвращающая рак диета приводит к бесплодию — врачи

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Происходит гормональный сбой в организме. 10-15% женщин в России не имеют детей.

Невозможность иметь детей — одно из страшных заболеваний 21 века, с каждым годом статистика растёт. Врачи ужаснулись тому, что к бесплодию приводит популярная диета — в основе её лежит ограничение калорий.

Дело в том, что малейшие изменения в организме женщины ведут к большим последствиям. Питание является главным источником поступления энергии и питательных веществ. Ухудшается здоровье, снижаются физическая и умственная активность.

Стоит отметить, что это не единственная беда, с которой могут столкнуться женщины, придерживаясь данной диеты. Например, медики выяснили, что это ведёт к нарушению сна, беспокойству и психическим заболеваниям. У 60% женщин, как отмечается, уже через 2-3 недели появляются первые признаки депрессии, а также усталость.

Диета является популярной из-за благоприятного влияния на здоровье. Медики на протяжении длительного времени были уверены, что диета с ограничением калорий может не только уменьшить массу тела, но также продлить жизнь человека, избавить от смертельных заболеваний.

В многочисленных медицинских исследованиях говорится о том, что такая диета препятствует развитию онкологии, поскольку иммунитет борется с раковыми клетками. Предотвращающая рак диета позволяла пациентам замедлить развитие заболевания. Также есть возможность регулировать уровень сахара в крови и обмен веществ.

Теперь перед исследователями стоит непростая задача: как отказаться от данного метода и чем его заменить. Рак является опасным, но не стоит забывать и о других заболеваниях. В России 10-15% женщин не могут иметь детей в то время, как врачи говорят о хороших показателях борьбы с раком.

Если методов борьбы с раком много, то использовать диету в ущерб женскому здоровью не лучший вариант. Да и мало кто согласится на такой шаг, узнав, что не сможет родить для себя ребёнка.