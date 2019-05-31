Удар током в лоб может вернуть память – учёные

Сегодня, 17:06

На лбу у каждого человека есть маленькая точка, отвечающая за воспоминания.

Американские учёные нашли эффективный способ вернуть человеку память. Для этого необходимо произвести слабый удар током в определённую область на лбу. Исследователи разработали специальный прибор, который надевается на голову и посылает электрический импульс в нужное место. По мнению учёных, этот способ может помочь придумать эффективный метод борьбы с тяжёлыми формами амнезии.

В ходе исследования, учёные из Калифорнии отобрали нескольких человек разного возраста. В первый день эксперимента им предложили запомнить 80 случайных слов, ассоциируя каждое с каким-то событием. На следующий день тестируемые люди пробовали вспомнить данную информацию. Ничего не получалось. После этого к ним прикрепили прибор, который посылал слабый электроток в точку между левой бровью и линией волос. Результат превзошёл ожидания. Мозг активизировался и начал доставать верную информацию из своих глубин. Учёные говорят, что это связано с возбуждением нейронов в ростролатеральной префронтальной коре левой части коры головного мозга. Специалисты также предупредили всех людей, не пробовать делать такую стимуляцию дома. Самостоятельно не возможно правильно высчитать необходимую силу и частоту тока.