Забывая традиции: KFC будет продавать «фейковую» курицу из растений

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Компания уже ищет поставщиков поддельного мяса для веганов.

Название компании KFC расшифровывается как «Жареный цыплёнок из Кентукки», но похоже компания провела ребрендинг забывая традиции.

Компания изучает поставщиков «поддельного» мяса и вероятнее всего будет продавать «фейковую» курицу из растений. Похожую практику применил недавно Burger King, выведя на прилавки бургеры с искусственной говядиной, созданной компанией Impossible Foods. Данная фирма является одним из лидеров в мире альтернативного говяжьего мяса для веганов.

Мировой рынок альтернативной курятины только развивается, но уже вырос с $18,7 млрд до $23 млрд. Известно, что такое мясо состоит из воды, соевого концентрата, кокосового и подсолнечного масел, а также различных ароматизаторов и усилителей вкусов.

Специалисты до сих пор ведут споры касательно полезности таких заменителей и их влияния на здоровье человека. Часть диетологов считает, что мода на веганское движение приводит к тому, что люди отказываются от природных источников белка и предпочитают использовать продукты, напичканные химией и ароматизаторами типа легоглобина (используется для придания вкуса говядины). По мнению экспертов, диета, основанная на отсутствии природного мяса, приводит к болезням ведь растения содержат огромное количество углеводов. Организм не получает витамины группы B12, богатые цинком, белком и железом. При отказе от природного мяса повышается риск малокровия и развития рака, а беременные женщины, сидящие на такой диете, могут родить нездорового младенца с крайне опасными заболеваниями.