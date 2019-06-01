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Смена в помещении с температурой выше 30 градусов по Цельсию может сократиться на 4 часа.

Летний период является крайне опасным и сложным для работы. Температура в зданиях достигает крайне высоких значений, а короткие перерывы не помогают. Использование кондиционеров спасает ситуацию, но просидев под холодным воздухом можно простыть, а выйдя после него на жаркий летний воздух и вовсе заболеть.

Роструд предложил сократить россиянам рабочий летний день и напомнил работодателям о правилах. Согласно нормам, летом максимально допустимая температура в офисных помещениях не может превышать отметку в 28 градусов по Цельсию. Даже незначительное повышение в 0,5 градуса может позволить сотруднику покинуть рабочее место на час раньше. При 29 градусах рабочие могут уйти раньше на 2 часа, а при 30 и выше — на 4 часа. Специалисты Роструда отмечают, что работники, связанные с высокоответственной работой (перевозчики, диспетчера) и физической нагрузкой могут уходить с рабочего места при превышении температурой отметки в 27,5 градусов.

Согласно нормам, работодатели обязаны обеспечивать нормальные условия труда, с входящими в работу перерывами, а также предоставить коллективу доступ к питьевой воде и медикаментам.

Учёные отмечают, что жара чревата проблемами с сердцем и сосудами. Исследования Гарвардских учёных подтвердили, что жара меняет работу мозга и делает людей рассеянными и несосредоточенными.

При повышении температуры в помещениях и транспорте работодатели должны прислушаться к рекомендациям Роструда и изменить рабочий график исходя от данных термометров в помещении.