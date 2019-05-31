Пьют не по-детски! Минздрав планирует найти причину повышения уровня употребления спиртного в стране

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Из 40% непьющих россиян осталось всего лишь 33%.

Опираясь на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Минздрав России планирует найти причину повышения уровня употребления спиртного в стране. Информацию предоставил Олег Салагай — заместитель министра здравоохранение. Также он заявил, что проблема чрезмерного потребления алкоголя является крайне важной, однако делить людей на пьющих и не пьющих — неправильно. Важно лишь то, в каком количестве и форме жители России употребляют спиртные напитки.

Эксперты зафиксировали такую форму, как рискованное потребление, которое зачастую приводит к серьёзным заболеваниям и даже смерти. В 2018 году, ВЦИОМ зафиксировал 40% непьющих граждан, число которых сократилось до 33% в 2019. В отличие от людей, которые пьют не по-детски, существует 67%, выпивающих время от времени. Их них 6% — это пьющие спиртное не более одного раза в неделю, 18% — два-три раза в неделю и 16% — пьют не чаще одного раза в месяц.

По итогу служба пришла к выводу, что причиной такого явления могла стать заморозка акцизов на алкогольную продукцию в 2018–2019 годах. То есть рост акцизов в тот период был заморожен, что привело к упадку уровня инфляции.