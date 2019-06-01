Еда того не стоит! Учёные назвали список продуктов, провоцирующих болезни сердца

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Обработанная пища негативно влияет на кровоснабжение сердца и головного мозга.

Учёные из Франции и Бразилии провели два исследования и назвали список продуктов, провоцирующих болезни сердца, приводящие к летальному исходу. В список вредителей вошли: упакованный хлеб и закуски, газированный напитки, сладкие хлопья и снеки, ароматизированные пищевые добавки, супы быстрого приготовления, а также мясные и рыбные полуфабрикаты. В таких продуктах содержится сахар, жир и большое количество соли. По статистике ВОЗ, от 25% до 60% людей питаются так ежедневно.

Также была найдена связь между перечисленными продуктами и повышенным риском ожирения, холестерина, высокого кровяного давления и некоторых видов рака. Выводы экспертов основаны на данных свыше 105 тысяч человек, со средним возрастом 43 года. Они заполнили шесть 24-часовых вопросников, после чего были сгруппированы списки продуктов в соответствии со степенью их обработки. 10% обработанной пищи из всего рациона может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания, а от 13% — ишемические болезни сердца и цереброваскулярные заболевания.

Учёные заявили, что еда того не стоит и лучше отказать от употребления перечисленных продуктов питания, поскольку те могут привести человека к смерти.