«Кофейная игла»: Любовь к кофе приводит к зависимости

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Отказ от кофе утром приводит к абстиненции, неработоспособности и психомоторному возбуждению.

Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения города Москвы, психиатр-нарколог Евгений Брюн считает, что любовь к кофе приводит к зависимости. Частое потребление крепкого напитка сказывается на состоянии здоровья.

Брюн отмечает, что резко отказывать от напитка нельзя, ведь может возникнуть синдром абстиненции с сопровождающими его головными болями, сменами настроения и сонливостью, а более чем 60% кофе-зависимых будут неспособны на работу и продуктивное выполнение любых задач. Похожая ситуация наблюдается у алкоголиков и наркоманов, хоть и более ярко выраженная.

«Кофейная игла» приводит человека к раздражительности, перевозбуждению его ЦНС и раздражению как физическому, так и психическому. Люди, страдающие сердечно-сосудистыми болезнями должны отказаться от кофе, ведь оно приводит к тахикардии и повышению АД.

По мнению психиатра-нарколога Александра Ковтуна, ежедневное потребление напитка необоснованно и приводит к зависимости. По мнению Ковтуна, норма приёма горького напитка в неделю должна равняться двум разам. Приём напитка должен совершаться только людьми с опасной и высокоточной работой (авиадиспетчера, водители, пилоты).

Для того, чтобы побороть кофейную зависимость необходимо планомерно отказываться от напитка, постепенно исключая его из рациона. По мнению врача, для того чтобы взбодриться утром можно принять контрастный душ и выпить стакан свежего сока.