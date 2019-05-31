Антидепрессанты вызывают привыкание – Учёные

Сегодня, 08:59

Учёные доказали, что абстинентный синдром может длится месяцами, а не 1-2 недели как ранее заявляли медики.

Долгие годы врачи недооценивали опасность антидепрессантов для организма человека. Если говорить точнее, то они преуменьшали сложность процесса отказа от них. Ранее говорилось, что абстинентный синдром будет мягким и займёт не более чем 1-2 недели.

Этот синдром возникает на фоне прекращения поступления определённого вещества в организм после длительного потребления. Грубо говоря, это та же «ломка». Основной фактор возникновения синдрома то, что организм пытается самостоятельно достичь состояния, которое было при активном употреблении того или иного препарата.

Недавно учёные из Королевского колледжа психиатрии официально признали, что антидепрессанты вызывают привыкание, а некоторые люди могут испытывать очень тяжёлые побочные действия, которые длятся месяцами. По их мнению, пациентам необходимо говорить о подобного рода проблемах ещё до начала лечения.

Сейчас британские медики получили чёткое указание сообщать пациентам, получающим рецепты на подобные препараты о тяжёлых побочных эффектах, которые могут произойти.

Возможно, подобные меры снизят чрезмерное употребление антидепрессантов, ведь только в Англии пациенты потребляют сотни миллионов этих таблеток в год.

Конечно, учёные не призывают полностью отказаться от антидепрессантов. Во время затяжных депрессий без них не обойтись. Эти состояния очень опасны как для самого человека так и для окружающих. Таким людям нужно помогать и только психотерапевтическим подходом обойтись не выйдет.