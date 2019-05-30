Диетолог: Диеты «прячут» вредный сахар

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Норма приёма «белого яда» 7 кубиков в день, но мало кто считает сахар в фруктах.

Современные диеты обещают женщинам феноменальный результат за считанные недели. Но так ли просто стать опытным диетологом, если испытать «эффективную» программу на самом себе? Известный практикующий врач-диетолог рассказал, что многие программу похудения банально «прячут» вредный сахар.

«Вы сократили выпивку, выпили зеленого чая и несколько месяцев не смотрели на бекон с беконом, но, по правде говоря, знаете, сколько сахара вы потребляете? Мы все еще едим намного больше, чем рекомендуемый уровень, и путаница распространена», - говорит эксперт.

Исследование 2017 года показало, что желающие похудеть едят на 50 процентов больше сахар, чем они думают. Это неудивительно, учитывая смешанные сообщения, которые продолжаем получать от учёных. Полезные на вид продукты, от зерновых до детских закусок, продаются как не содержащие «рафинированного» или «добавленного» сахара, но в то же время имеют очень высокие общие уровни сахара из фруктов или сахарозаменителей, таких как мед.

«Люди не понимают, откуда взялся сахар и какие из них лучше других», - говорит Бриджит Бенелам, ученый из Британского фонда питания. «Они либо склонны считать, что « натуральные» сахара, такие как мед, хороши, либо думают, что не следует есть сахар, даже фрукты. Как всегда в питании, правда - оттенки серого».

Также стоит сказать, что диеты «прячут» вредный сахар и в итоге подталкивают человека к диабету, ожирению и даже проблемам с сердцем и почками, говорит диетолог. Меньше беспокойства вызывают встречающиеся в природе сахара, которые содержатся в фруктах, овощах и молоке, поскольку они, по-видимому, не оказывают такого же влияния на здоровье, а эти продукты содержат другие важные питательные вещества, такие как клетчатка, витамины и минералы. Тем не менее, этикетки на продуктах не уточняют, откуда взялись их сахара.

Таким образом, стоит понимать, что по-настоящему без сахара диета практически невозможна. Но е6сли питаться вовремя и выбирать правильные продукты, то вероятность получения «лишнего сахара» сведётся к нулю.