Секрет долголетия раскрыт: 10 тысяч шагов в день увеличат продолжительность жизни

Сегодня, 15:49

Получить здоровье можно без посещения тренажёрных залов. Для этого придётся просто ходить.

На протяжении веков люди хотят придумать средство от старости. Это желание выражено в народной мудрости, где есть упоминание о «молодильных» яблоках, которые избавляют от болезней и возвращают юношескую силу. Сейчас врачами раскрыт секрет долголетия, и он довольно прост. Оказывается, увеличат продолжительность жизни 10 тысяч шагов в день, причём делать их нужно регулярно на протяжении всего существования. Медики отобрали группу пожилых людей и провели эксперимент. Они разделили участников на две категории. В одну вошли те, кто продолжал вести обычный образ жизни, а во второй группе заставляли выполнять 10 тысяч шагов в сутки. Как показала практика, более активные пожилые люди в среднем просуществовали на пять лет дольше своих пассивных сверстников.

Врачи отмечают, что 75-летним пенсионерам можно снизить число шагов в день до 4400. Даже уменьшенные нагрузки хорошо повлияют на здоровье и принесут положительные плоды. Идеальным вариантом признали сочетание шагов с физическими упражнениями умеренной интенсивности минимум 150 минут в неделю. Для их выполнения вовсе необязательно посещать спортзалы. Достаточно простой утренней зарядки, с подобранными согласно возрасту комплексами.

Основное правило долголетия — регулярная ежедневная физическая активность. Не нужно делать себе поблажки, придумывать отговорки, ссылаясь на плохое самочувствие. Исключение составляют люди с серьезными заболеваниями. Как правило, пожилые привыкают жаловаться на плохое здоровье, дабы привлечь к себе внимание. Если состояние не критическое, нужно переступить через нежелание и выполнить заветные шаги, которые в итоге продлят жизнь человека на несколько лет.