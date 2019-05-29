Витамин D не нужен? Врачи развеяли миф о важности витаминов

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Недостаток витамина D не способствует развитию диабета 2 типа, а чрезмерное его потребление, особенно в яйцах, может быть смертельным.

Многие говорят о пользе витамина D, но последние исследования свидетельствуют об обратном. Медики утверждают, что факты, подтверждающие пользу данного витамина и то, что он предотвращает заболеваемость раком или сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также помогает нарастить костную массу, довольно сомнительны.

Врачи развеяли миф о важности витаминов. Был проведён эксперимент, в соответствии с которым испытуемым давали на протяжении несколько лет витамин D. После этого выяснилось, что абсолютно все их жизненные показатели остались на том же уровне. Врачи советуют, что следует для начала проверить свой уровень витамин D, и если он низкий, тогда его приём действительно поможет. Если же анализы покажут, что всё в порядке, то он не нужен.

Кроме того, другой эксперимент показал, что витамин D не позволял наращивать костную массу или предотвращать падения или переломы у пожилых людей. Учёные предупреждают, что эти результаты ещё нуждаются в проверке, но любое изменение в рационе или приём дополнительных добавок необходимо производить после консультации с врачом, который определит, есть ли в этом необходимость.

Более того, специалисты отметили, что в некоторых случаях витамин D может быть не просто не полезен, но даже вреден. Врачи выяснили, что избыточный приём витаминов может быть опасен. Так, слишком большое количество витамина D поражает печень, волосы и кожу. Кроме того, это может привести к деформации позвоночника и болезням внутренних органов.