Ешь и теряй жир: Диетолог назвал лучшие продукты для похудения

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Дефицит калорий, совмещенный с употреблением белковой пищи, увеличивает пользу от тренировок.

Существует множество методик для похудения, которые зависят от правильного питания. Большинство советов сходятся к ограничению рациона и недоеданию, что отпугивает многих людей. Сертифицированный диетолог Тим Диган считает, что можно сбросить килограммы, не ограничивая себя в лакомствах.

Прежде всего, любая диета – это дополнение к спортивным нагрузкам. Необходимо тренироваться минимум три раза в неделю – пробежка или аэробика являются самыми простыми «сжигателями» жира. При этом, многие разочаровываются, не видя результата от спорта.

По мнению Дигана, это обусловлено неправильным подходом к питанию – человек компенсирует потерянные калории – пусть, с помощью здоровой пищи. Методика диетолога по принципу «ешь и теряй жир» подразумевает полноценное питание и дефицит калорий. Ранее ученый назвал лучшие продукты для похудения, но залог успеха лежит в дозировке, уверен специалист.

Диетологи рекомендуют употреблять пищу с высоким содержанием белка, которая даст ощущение сытости, и поможет избежать переедания. Рыба, мясо, бобовые и молочные продукты обеспечат организм полноценным набором микроэлементов, эффективно утоляя аппетит.