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Пациенты в замешательстве, число новых диагнозов диабета резко сокращается.

Учёные систематически дают действенные рекомендации людям, которые имеют в своей медкарте хронические, опасные диагнозы. Принято считать, что исследователи основательно подходят к вопросу науки и им можно смело доверять. Но как оказалось, не всегда нужно слепо принимать на веру всё, что говорят учёные. Ожирение не вызывает диабет? Как оказалось, статистика «разоблачила» враньё учёных. Поскольку показатели ожирения растут, представители здравоохранения не могут понять, почему число новых случаев диабета среди взрослых в мире продолжает падать. Были опубликованы новые данные, согласно которым число новых диагнозов диабета сократилось до 0,4 миллиона за 10 лет. Но чиновники здравоохранения не празднуют открытие, теперь много вопросов появилось именно к учёным, которые связывали ожирение и диабет.

«Суть в том, что мы не знаем наверняка, что движет этими тенденциями», — сказал ведущий автор нового доклада Стивен Бенуа из Центров по контролю и профилактике заболеваний. «Среди возможностей: изменения в тестировании и получение людьми, чтобы улучшить свое здоровье, прежде чем стать диабетиком».

Диабет — это болезнь, при которой сахар накапливается в крови. Наиболее распространенная форма связана с ожирением, и число диабетиков, раздуваемых по мере того, как показатели ожирения увеличились. Отчет был опубликован журналом BMJ Open Diabetes Research & Care.

Фактически, получается, что ожирение не вызывает диабет и человек, по своей сути вообще мог безосновательно делать шаги в направлении сброса веса и не догадываться, что диабет от этого не пройдёт. Российские эксперты говорят, что люди годами «работают» на аптеки и это открытие подорвёт доверие к учёным.