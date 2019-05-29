Выдуманная пандемия: Учёные развеяли популярный миф о витамине D

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Ежедневный приём «солнечного» витамина оказался бесполезным.

Принято считать, что дефицит витамина D повышает риск переломов костей, болезней сердца, диабета 2 типа, депрессии и многого другого. Но эксперты «Consumer Reports» говорят, что новое исследование ставит под сомнение ценность добавок витамина D для большинства людей. В некоторых сообщениях говорится, что мы находимся в середине «пандемии» дефицита витамина D, что привело к увеличению скрининга и использования добавок. Но принимает ли добавка витамина D чудодейный характер, даже если её прописал врач? Вероятно, что нет, утверждают эксперты.

«Недавнее исследование показало, что ежедневный прием витамина D в течение 5 лет не снижает заболеваемость раком или сердечно-сосудистыми заболеваниями», - сказала редактор журнала Consumer Reports Health Лорен Фридман.

Другие исследования показали, что прием добавок не позволял наращивать костную массу или предотвращать падения или переломы у пожилых людей. Это то, что нужно рассмотреть, прежде чем принимать витамин D. Но есть некоторые люди, которые должны пройти скрининг на низкий уровень витамина D.

«Людей, которые больны или находятся в домах престарелых, следует проверять. Также женщины в постменопаузе и мужчины старше 75 лет, они оба подвержены риску остеопороза», - сказала Фридман.

У пожилых людей очень часто низкий уровень витамина D. Одна из причин этого - они не так много на солнце. А время, проведенное на солнце, побуждает организм вырабатывать витамин D. В итоге, выдуманная пандемия связанная с витаминами оказалась надуманной и на 100% необоснованной. Учёные развеяли популярный миф о витамине D и теперь не рекомендуют приём «солнечного» витамина всем. Другие способы увеличить потребление витамина D включают употребление яиц, молочных продуктов, сою, сыра и жирной рыбы. Но при этом гарантировать, что накопленный в этих продуктах витамин D станет основой здоровья, подчёркивают исследователи.