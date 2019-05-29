В России появилась новая система контроля онкобольных

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Её создали Министерство здравоохранения совместно со страховыми компаниями.

Онкологические заболевания являются одной из главной причин смертности по всему миру. Россия не стала исключением. В связи с этим Минздрав разработал новую систему контроля онкобольных. Сейчас за качеством лечения будут следить медицинские страховые компании.

Системой ОМС будет предусмотрено проведение таких дорогостоящих процедур как химиотерапия, радиология и всё поддерживающее лечение. Также установить диагноз и провести необходимые обследований нужно в течение двух недель с момента обращения пациента. Поставить на учёт больного, в случае подтверждения диагноза, медики должны в течение 3 рабочих дней.

Другими словами новая система контроля онкобольных в России создана для того, чтобы каждый пациент мог лечиться и обследоваться бесплатно, и в кратчайшие сроки.

Такие методы помогут быстрее диагностировать рак, быстрее приступать к лечению и соответственно, больше людей сможет излечиться от этого страшного недуга. Ведь, как известно, на ранних стадиях заболевание вполне поддается лечению даже без хирургического вмешательства.