Врачи рассказали о лучшем завтраке для похудения

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Это блюдо одинаково хорошо подойдет всем людям.

В преддверии лета главным вопросом для всех становится избавление от лишних жиров, накопленных холодными зимними вечерами. Диетологи идут в ногу с общественным запросом и рассказывают, какое блюдо на утро идеально поможет справиться с лишним весом.

По их мнению, лучшим завтраком для всех типов организмов является пища из цельнозерновых хлопьев. Для завтрака лучше использовать зерновые культуры, такие, как: рис, овес, ячмень, рожь и кукурура. Данные продукты обладают большим количеством клетчатки и хорошо влияют на работу кишечника. Употребление таких продуктов гарантировано ведет к снижению веса. Помимо этого, данные злаки хорошо влияют на сердечно-сосудистую систему. Ученые отмечали, что те, кто регулярно употребляет такие продукты в пищу, имеют на 35% меньше шансов приобрести смертельное заболевание.

Диетологи уверяют, что сделав блюда из этих злаков основными на завтрак, человек непременно начнет меняться в лучшую сторону. Улучшения затронут не только вес человека, но и оздоровят тон кожи и поднимут настроение на весь день.