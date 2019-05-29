Мясо и сыр нельзя ввозить в Россию – Россельхознадзор

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Об этом рассказал глава ведомства Сергей Данкверт.

В апреле Национальная мясная ассоциация предложила ввести запрет на ввоз мяса и молочной продукции для личного пользования россиян из-за рубежа. Представители полагают, что вместе с этими продуктами в Россию могут попасть опасные заболевания и вирусы животных.

Минсельхоз разработал закон, по которому часть или вся ввозимая продукция может быть изъята у россиян и уничтожена.

Россельхознадзор, в лице главы Сергея Данкверта, поддержал эту идею. То есть он согласен, что мясо и сыр нельзя ввозить в Россию.

Однако он поддержал лишь идею ограничения, но до абсурда ситуацию доводить он не планирует. Ведомство введёт запрет на ввоз таких продуктов, которые несут большие риски. На те продукты, которые несут меньше риска, запрета не будет. Детское питание не попадает под эти ограничения.