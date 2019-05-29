Ветеринары предупреждают об опасности молока

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Антибиотики, вирус лейкоза и паразиты – всё это не всегда возможно уничтожить пастеризацией или домашним кипячением.

Главный ветеринарный врач страны Николай Власов заявил о том, что не все молочные продукты безопасны для человека.

По словам врача, вводимые животному антибиотики могут оказать разрушительное воздействие на здоровье человека при попадании в организм этих веществ.

Также специалист высказался по поводу лейкоза. Он допускает, что при попадании заражённого молока в организм женщины, вирус способен зарождать новообразования. Так как лейкоз является онкогенным вирусом и способен размножаться в области грудных желёз.

При наличии в молоке модификаций клеток вируса – пастеризация или кипячение не всегда способны уничтожить их.

Известно, что с первого июля в стране стартует обязательная ветеринарная сертификация всех молочных консерв и масел. Сертификация будет проходить в электронной системе «Меркурий», позволяющей потребителям отслеживать историю готового продукта.

Молоко и кисломолочные продукты начнут прохождение сертификации с первого ноября 2019 года.