Высокий уровень сахара во время беременности может спровоцировать детское ожирение

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Аномалии сердца и головного мозга могут стать следствием высокого сахара в организме матери.

Учёные из Университета Теннесси в Ноксвилле провели исследование, в ходе которого обнаружили, что высокий уровень сахара крови во время беременности может спровоцировать детское ожирение. Это касается даже тех, у кого нет гистационной формы диабета — недуга, который развивает у беременных женщин и несёт за собой негативные последствия для плода.

Профессор общественного здравоохранения Саманта Эрлих, совместно с коллегами-исследователями из Северной Калифорнии проанализировали в ходе исследования данные свыше 40 000 беременных женщин. Их роды происходили в период с 1995 по 2004 годы. Также были рассмотрены все данные относительно детей, многие из которых уже достигли совершеннолетия и были под наблюдением в течении первых 5-7 лет после рождения.

В США каждая беременная женщина сдаёт тест на уровень сахара в крови. Если он повышен, то она сдает дополнительный тест. Так медики определяют наличие гестационного диабета, который может привести к аномалиям сердца и головного мозга. Однако, даже если у женщины нет особой формы диабета, но есть повышенный уровень глюкозы, которого недостаточно для постановления диагноза, у её ребёнка повышается риск развития ожирения на 13%. Также исследование показало, что женщины с нормальным индексом массы, но высоким сахаром, могут не беспокоиться о склонности ребёнка к ожирению.