Больных больше с каждым днём: Названы новые опасные симптомы шизофрении

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1% всего населения Земли страдает от шизофрении и еще 25% от простых психических расстройств.

«Каждый сходит с ума по-своему», — сказала профессор права и психологии Элин Сакс, страдающая хронической шизофренией. Выступив перед сотней людей, она рассказала, какого это страдать психическим расстройством и жить с ним. В ходе её докладе были названы самые опасные симптомы шизофрении.

Врачи диагностировали Сакс постоянный присмотр. Она три раза лежала в психиатрических клиниках, однако сумела оттуда выбраться. Исходя из собственного опыта, профессор призывает людей быть терпимее к шизофреникам, ведь больных с каждым днём становиться всё больше и все они из разных слоёв общества. По данным учёным, каждый 100-й человек во всём мире страдает от этого заболевания.

У женщин шизофрения может проявиться в возрасте от 20 лет и от 18 у мужчин. Всё начинается с затяжных депрессий, апатичности и пессимистического настроя, люди закрывают шторы, стараясь скрыться от дневного света. Однако, в возрасте за 30 лет может возникнуть склонность к поиску скрытых заболеваний в своём организме — ипохондрия. Злоба и агрессия, в пересмешку с истериками проявляется на ранней стадии шизофрении, после которой начинаются галлюцинации (слуховые, зрительные, тактильные). Плохой сон, несвязность речи и потеря аппетита говоря о начале пагубного процесса.

Элен Сакс призывает всех разрушить стереотипы о психически нездоровых людях, взяв пример с её семьи, друзей и коллег по работе. На протяжении всей жизни они оказывают её помощь и взаимопонимание.