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Частые носовые кровотечения могут указывать на гипертонию или проблемы со свертываемостью крови.

Повышенное кровяное давление считается «тихим убийцей» - симптомы этого состояния изначально не проявляются, а отсутствие лечения может привести к инсульту или сердечному приступу. По данным Всемирной организации здравоохранения, более половины гипертоников поздно обращаются за помощью.

Британские исследователи считают, что кровь из носа свидетельствует о проблемах с давлением. Ученые доказали, что частые кровотечения – это признак гипертонии или проблем со свертываемостью крови.

Так, слизистая оболочка носа состоит из множества кровеносных сосудов, расположенных у поверхности. Высокое давление на стенки капилляров в большинстве случаев вызывает кровотечение.

Доктор Саймон Редвуд напоминает, что поводом к походу в больницу могут быть частые или обильные кровотечения. Этот симптом является следствием наличия бляшек в кровеносных сосудах. Признаком гипертонии могут быть носовые кровотечения, сопровождающиеся головной болью, одышкой или болью в груди.