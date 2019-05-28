Изменения настроения могут свидетельствовать о диабете 2-го типа

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Раздражительность и резкие эмоциональные перепады может вызвать недостаток глюкозы.

Диабет 2-го типа является самым распространенным подвидом болезни. Организм вырабатывает недостаточное количество инсулина, что мешает полноценному усваиванию глюкозы. Сахар, не дошедший до клеток, остается в крови, разрушая здоровье.

Нарушения в усваивании глюкозы могут привести к ухудшению зрения, онемению конечностей или развитию трофических язв. Специалисты считают, что изменения настроения также могут свидетельствовать о диабете 2-го типа.

Мозг является самым нагруженным элементом нашего организма. Ввиду этого, недостаток питательных веществ в мозгу может вызвать видимые последствия. Так, переизбыток глюкозы в крови мозг воспринимает как опасность, что приводит к раздражительности и невозможности контролировать свои эмоции.

Психологи напоминают, что снизить раздражительность при диабете можно, скорректировав свой рацион. Диетическая пища меньше нагрузит кишечник. Стоит отметить, что исследователи доказали связь микрофлоры кишечника с настроением. Также необходимо следить за уровнем сахара в крови, сокращая потребление сладостей и жирной пищи.