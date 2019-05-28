Лекарство от здоровья. Скворцова назвала йододефицит проблемой всей России

Сегодня, 08:09

Властями подготовлен новый законопроект, который включает в себя йодирование пищевой соли для нуждающихся в этом веществе граждан.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова объявила общую проблему для всех регионов России – это нехватка в организме йода.

Абсолютно у жителей всех субъектов РФ наблюдается йододефицит, у кого-то в большем количестве, у кого-то в меньшем. Суточная норма употребления этого вещества составляет около 200 микрограммов, однако в России эта цифра не перешла и за 80.

Многие жаловались на то, что профилактические таблетки помогают не всегда, и больше походят на лекарство от здоровья, а не для.

Для того чтобы нормализовать обстановку, нужно наладить здоровое питание, а сделать это не так просто. Именно поэтому будет приниматься новый законопроект, цель которого устранить проблему йододефицита. Для этого будет внедрять больше йодированной соли, которая будет добавляться и в приготовление хлебобулочных изделий.

Скворцова считает, что это явно поможет решить проблему граждан в нехватки йода в организме. Профилактика поможет поможет избежать заболеваний щитовидки, а также снизить риск сосудистых заболеваний. Кроме того, это поможет беременным женщинам выносить ребенка без последствий.

По данным Минздрава России, больше чем две трети граждан страдают от недостатка йода в организме, который сопровождается различными болезнями, развитыми на фоне отклонения от нормы.