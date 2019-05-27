Медики доказали связь между курением кальяна и туберкулёзом

Сегодня, 20:12

Кальяны никто не дезинфицирует, заболевание передаётся между посетителями. Также 8 из 10 вейперов начинают курить сигареты.

До недавнего времени курение кальяна казалось безобидным занятием, от которого многие получают удовольствие. Теперь же медики доказали связь между курением и туберкулёзом. Оказалось, что многие туберкулёзники увлекались подобным.

Это связано в первую очередь с тем, что кальяны находятся в общедоступных местах, их никто не дезинфицирует после посетителей. Это значит, как отмечают врачи, что заболевание с лёгкостью передаётся. При этом не всегда можно вовремя определить его наличие: порой симптомы не выражены.

Также стоит обратить внимание на то, что в обществе есть заблуждение — люди уверены, что вода делает курение безвредным. Но нет никаких критериев безопасного для жизни и здоровья содержания жидкостей.

К тому же кальян, вопреки всем утверждениям, не помогает отказаться от сигарет. 8 из 10 вейперов через год возвращаются к традиционным сигаретам. Независимо от того, что курит человек, табак содержит 50 канцерогенов и мутагенов, а также тяжелые металлы и радиоактивные вещества.

Ранее было доказано, что кальян негативно сказывается на иммунной системе и коже человека — рано появляются признаки старения. К тому же есть риск рака лёгких и пищевода.