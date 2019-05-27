Лишний вес у подростков: Найдена причина проблем с сердцем у взрослых

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Даже небольшой лишний вес в 18 лет может повлечь сердечную недостаточность, кардиомиопатию и иные заболевания в более позднем возрасте.

Лишний вес всегда был причиной многих болезней. Но учёные выяснили, что даже небольшое количество ненужных килограмм в подростковом возрасте значительно увеличивают шансы на проблемы со здоровьем.

Врачи провели исследование, в ходе которого почти 50 лет наблюдали за 1,6 миллионами мужчин. Оказалось, что у тех, кто был обладателем лишних килограмм в 18 лет, чаще развивалась кардиомиопатия. Это заболевание, при котором сердечная мышца работает недостаточно и плохо качает кровь по организму. Данная болезнь была зафиксирована почти у 5 тысяч испытуемых. Средний возраст диагностики заболевания составил примерно 45,5 лет.

В результате наблюдения медики отметили, что действительно найдена причина проблем с сердцем у взрослых. Они подчеркнули, мужчины с индексом массы тела около 20 имеют низкий риск сердечных заболеваний. В группе высокого риска находятся люди с индексом массы тела от 35.

Интересно, что практически такой же высокий риск развития сердечных заболеваний возникает и у женщин. Иногда кардиомиопатия может быть наследственной и не зависеть от лишнего веса. Есть ещё более опасная её разновидность – гипертрофическая кардиомиопатия. Её особенность в том, что сердечная мышца недостаточно обеспечивает кровью само сердце.

Риск сердечной недостаточности выше всего у подростков, которые страдают ожирением. Оно является серьёзной проблемой во всём мире. Помимо ожирения, факторами риска проблем с сердцем являются алкоголь, высокое кровяное давление и недостаток сна.