Вкусно – не значит полезно! Эксперты составили ТОП-3 весенние псевдоягоды

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Поедание некоторых видов ягод может повлечь за собой развитие язвы, диабета и нефропатии.

Часто можно услышать о пользе весенних ягод, особенно в пик их естественного созревания, который начинается в мае. Однако мало кто знает о возможном вреде такого лакомства. Проведя исследование, эксперты составилиТОП-3 весенние псевдоягоды, ежегодное употребление которых может привести к летальному исходу.

На первом месте стоит всеми обожаемая клубника, которая по предварительным данным могла вызвать лишь аллергию. В ходе эксперимента, учёные проанализировали данные более 100 человек и выяснили, что ягода может спровоцировать язву двенадцатиперстной кишки и желудка. Всё дело в активных кислотах, которые раздражают слизистую кишечника. Также клубнику нежелательно употреблять детям и беременным женщинам, у которых она может спровоцировать аппендицит.

Второе место занимает малина. В первую очередь она противопоказана диабетикам, поскольку повышает уровень сахара до критического уровня. Однако для здоровых людей она не менее опасна. Если вкусно — е значит полезно, заверяют эксперты. Малина может спровоцировать образование подагрических шишек или же усугубить уже имеющееся заболевание. Кроме того, псевдополезная ягода вызывает заболевания мочевого пузыря или почек, а также провоцирует образование отёчности.

Третье место принадлежит вишне. Эта ягода в отличие от черешни крайне опасна, поскольку может повлечь за собой развитие диабета и заболевания почек. Её ежедневное употребление в весенний период на протяжении нескольких лет может спровоцировать опущение почек, которое крайне сложно вылечить.