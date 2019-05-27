Врачи назвали популярный травяной чай, который опасен гипертоникам

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Приём корня солодки может повысить кровяное давление до критической отметки.

Многие столетия люди принимают отвары их корня солодки в лечебных целях. В корне содержатся кумарины, флавоноиды, эфирные масла и прочие природные вещества. Однако, новое исследование канадских учёных показывает, что вещество не так безопасно, как считали ранее.

В одну из канадских больниц поступил мужчина возрастом 84 лет с жалобами на сильные головные боли, светочувствительность, боли в груди, отечность ног и сильную усталость. Врачи провели диагностирование и обнаружили у пожилого человека высокое кровяное давление. Проведя опрос, специалисты узнали, что мужчина регулярно принимал чай из корня солодки в течении двух недель.

По мнению доктора Жана-Пьера Фалета из Университета Макгилла, в корне солодки содержится большое количество веществ, обладающих побочными эффектами, а популярный травяной чай опасен гипертоникам. Врачи назвали побочные эффекты от приема корня солодки: повышенное кровяное давление, отёчность, снижение уровня калия. Отвар, который вызывает такие побочные эффекты опасен при его неконтролируемом приёме и не рекомендован людям с проблемным сердцем.

Напитки на основе солодки (лакрицы) пользуются популярностью в ряде стран Ближнего Востока и Восточной Европы. Специалисты рекомендуют людям не увлекаться травяными чаями и советоваться по поводу их приёма с лечащими врачами.