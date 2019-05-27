Роспотребнадзор: сезон клещей активирован

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Акарицидная обработка и сделанная вовремя вакцинация способны обезопасить граждан от укусов клещей.

Роспотребнадзор сообщает о том, что по всей территории России уже обработано более 84 тысяч гектаров.

В Северо-Кавказском и Южном федеральных округах специализированными препаратами для защиты от клещей был обработан домашний крупный и мелкий рогатый скот. Лаборатории регионов полностью «вооружены» к исследованиям клещей.

В этом году для населения страны были подготовлены и изданы памятки с информацией о правилах осторожности и индивидуальной защите.

По данным государственных медицинских организаций – на сегодняшний день число обращений от пострадавших в результате укусов клещей не превышает средних показателей за прошлые года.

Ведомство сообщает о том, что есть единичные зарегистрированные случаи заражения клещевым боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом.

Также известно, что за этот год вакцины запланировано более чем на три миллиона человек и уже привиты более двух миллионов людей по всей стране.

Напомним, что наиболее распространенные места пребывания энцефалитных клещей являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный округа, а также Тверская и Ярославская области.