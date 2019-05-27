Лучше провериться: Врач назвал начальные признаки слабоумия

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Через 10 лет количество больных деменцией может вырасти втрое.

По данным ВОЗ, в мире насчитывается более 47 млн человек с разными стадиями деменции. Слабоумие присуще старшему поколению и с каждым годом количество больных недугом возрастает. Специалисты прогнозируют большой рост, который может привести к тройному увеличению больных к 2030 году.

Влиянию слабоумия подвержены все группы людей и при первых признаках болезни необходимо срочно обращаться в медицинские заведения. Заведующий кафедрой паллиативной помощи и долговременного ухода ФНКЦ ФМБА России, Кирилл Прощаев считает, что деменция формируется в течение десяти лет и в России практически полностью отсутствует ее профилактика и выявление на ранних стадиях. Прощаев рекомендует проходить простой тест на выявление деменции у стариков. Необходимо попросить человека нарисовать часовой циферблат и отметить на нем время. Если человек путает цифры или они сбиваются в кучу, а также возникает проблема с изображением стрелок, то лучше провериться у невролога.

Врач-психотерапевт Сергей Кистенёв назвал начальные признаки слабоумия. По его мнению, на начальной стадии слабоумия у человека наблюдаются потери кратковременной памяти и изменения в характере. Если забывчивость усиливается и человек путается в именах и фактах, то это может быть первым «звоночком» для посещения специалистов. Нехарактерные перепады настроения такие как, неадекватный смех или приступы ярости также свидетельствуют о наличии слабоумия.

При обнаружении первичных признаков деменции необходимо срочно обращаться в клинику. На ранних стадиях можно затормозить дегенеративные процессы и попытаться сохранить ясность ума пораженного.