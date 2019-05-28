Диетологи назвали 5 методов похудения, которые не дадут результата

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Красивое и подтянутое тело, отсутствие лишних килограммов – в погоне за этими мечтами люди забывают о здоровье и готовы пробовать всевозможные диеты, но не все они являются эффективными.

Одним из распространенных мнений среди худеющих является необходимость замены потребляемого мясо на овощи и фрукты. Диетологи полностью отвергают этот метод, так как он способен привести к дополнительному набору веса. Ведь известно, что фрукты являются чистым углеводом. В них содержится фруктоза. В зависимости от фрукта и его зрелости количество простых углеводов варьируется от 10 до 30 грамм на 100 грамм продукта. Соответственно, количество съеденных фруктов необходимо контролировать, но не заменять ими мясо. Ведь белок, содержащийся в мясе, играет важную роль для нашего организма.

Вторым бесполезным способом снижения веса является отказ от еды после 18:00 или «отказ от ужина». Диетологи давно пытаются вразумить людей на то, что последний приём пищи должен быть за три часа до сна. Чем больше человек голодает, тем хуже идет его процесс похудения. Всё это является следствием «разбитого» обмена веществ.

Третье место досталось популярной безуглеводой диете. Изначально, данный способ питания относился к спортсменам, которые готовятся к выступлениям по бодибилдингу, фитнес-бикини, а также в боевых искусствах. Применялась она для того, чтобы человек смог войти в свою весовую категорию. Но есть и те, кто просто хочет быстрый результат. Для людей, не занимающихся спортом, не находящихся на подготовке – данная диета категорически запрещена.

Четвертым методом стало повальное использование корсета, которое вызывает сдавливание внутренних органов и приводит к обезвоживанию организма. Кроме проблем со здоровьем – этот метод ничего не принесёт.

Последнее место среди неэффективных методов заняли добавки и препараты, «способствующие» снижению веса. Данный способ категорически отвергают врачи. После пропития курса, прежний вес возвращается в двойном размере. А выпуском препаратов занимаются малоизвестными компаниями, где гарантии безопасности компонентов никто не дает.

И не стоит забывать о том, что главным критерием здорового снижения веса является сбалансированное питание и регулярные занятия спортом.