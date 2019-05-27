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Сократить количество мяса и включить в рацион яблоки, ягоды, бобы орехи, советуют эксперты.

Медики рассказали о пользе новой диеты, которая оказалась удивительно питательной. Она основана на ограничении мясных и животных продуктов, подобно другим вегетарианским диетам, но является более гибкой и не ориентирована на калории.

Среди основных продуктов питания должны быть брокколи, морковь, яблоки, ягоды, виноград, бобы, орехи. Также не стоит забывать об ограниченном белке, который должен поступать в организм: яйца, органическая птица или мясо. Продукты помогут улучшить здоровье сердца и предотвратить возникновение диабета.

Эксперт Ванесса Асценкао отмечает, что новая флекситаристская диета направлена на основательное изменение образа жизни, что в конце концов приведёт к улучшению самочувствия человека. Мясных продукты заменяются растительными, включая овощи, ягоды, фрукты.

Здесь важным является то, что наравне с мясом из рациона необходимо убрать переработанные и сладкие продукты, которые тоже несут вред. Дело в том, что производители делают на этом деньги, заставляя человека потреблять в больших количествах. Разные добавки плохо сказываются на органах.

Новая веганская диета покорила Сеть своей пользой не только для определённой группы людей, но и для планеты в целом. Эксперты отмечают, что таким образом можно бороться с изменением климата на Земле и ухудшением качества экологии. Более того, у производителей не будет возможности выпускать много некачественной продукции.

Данная тенденция поможет поставить человечество в такие условия, когда в приоритете будет только здоровое питание — продукты без химических добавок. Если не будет спроса, предложение отпадёт само собой.