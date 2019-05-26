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Для этого требуется правильно питаться, очищать кожу и выполнять физические упражнения.

Все люди среднего и старшего возраста хотят выглядеть как можно моложе, не прилагая никаких усилий. Достичь этого просто так не получится, зато выполняя несложные рекомендации данная цель вполне доступна. Эксперты рассказали, как выглядеть в 50 на 20 без косметики и выделили ошибки, которые делают практически все женщины.

В конце дня дамы обычно смывают макияж с помощью ваты и лосьонов. Некоторые из них интенсивно умываются, а делать этого ни в коем разе нельзя. Японки – женщины без возраста, поскольку среди них нередко встречаются пенсионерки, способные дать фору в плане внешнего вида даже девушкам-подросткам. Именно они раскрыли свой секрет молодости. Оказывается, смывать макияж нужно очень нежно, почти не притрагиваясь к лицу. В этом случае наносится минимальный вред коже.

Другим секретом молодости считается правильный рацион. Особую пользу здоровью и внешнему виду приносит петрушка. Купленное в магазине растение, скорее всего, имеет много нитратов, поэтому перед употреблением его необходимо подержать в воде один час. Еще один способ избавиться от вредных веществ в петрушке – это удалить стебли, оставив одни листочки. Лучший выбор – растение с собственного огорода.

Даже при идеальном рационе выглядеть молодо при малоподвижном образе жизни не удастся. Оздоровить организм помогут спорт и элементарная зарядка. Они должны стать жизненной необходимостью. С возрастом происходит истощение мышечной массы. Замедлить естественный процесс можно с помощью физических упражнений.

Причем совсем не обязательно изнурять себя в тренажёрных залах. Достаточно ровно сесть, опереться на спинку стула или кресла и поднимать ноги от пола всего на один сантиметр. Таким образом прокачиваются мышцы пресса. Упражнение удобно тем, что его можно делать где угодно, например, в салоне авто или в самолёте.

Эффективными тренажёрами являются и грядки на огороде. Копка, прополка и другие сельскохозяйственные работы оказывают положительное действие на здоровье е внешний вид. Ещё следует отказаться от курения и алкоголя. Таким образом, чтобы в 50 выглядеть на 20 нужно вести активный образ жизни, избегать косметики, поскольку различные крема угнетают кожу, правильно умываться и питаться.