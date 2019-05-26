Нечего переплачивать: Дерматолог назвал лучшие витамины для волос

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Биотин, коллаген и витамин D можно приобрести отдельно. Они отвечают за рост и здоровье волос.

У людей часто встречаются проблемы с волосами: они ломаются, секутся, выпадают. Компании предлагают различные средства, но многие из них мало того, что очень дорогие, так ещё и не эффективные. Дерматолог назвал лучшие витамины для волос.

Среди них оказались биотин, коллаген, железо и витамин D, адаптогены и другое. Они оказываются в чистом виде намного полезнее готовых продуктов, поскольку не имеют химических добавок. Например, биотин содержит витамин B, он содержится в рыбе и способствует росту волос. Ежедневная доза должна быть не больше 0,005 г.

Что касается коллагена, то он содержит рыбный белок. Его можно использовать, не опасаясь негативных последствий — витамин улучшает не только общее состояние волос, но и кожи. Препятствует облысению. Также не следует забывать про железо и витамин D, поскольку их недостаток вызывают выпадение волос.

Кроме того, необходимо приобрести адаптогены, которые снижают стресс и препятствуют выпадению. Дело в том, что постоянное эмоциональное напряжение сильно сказывается на состоянии волос. Волосы смогут долгое время оставаться в фазе роста. Если есть возможность сэкономить, то нечего переплачивать, а воспользоваться дешёвыми, но действенными средствами.

Также стоит включить в свой рацион мясо птицы, рыбу, шпинат, брокколи, орехи и бобовые. Они помогут не только сделать волосы, но и придать им шелковистость и блеск. К тому же мечта о длинных волосах станет реальностью.