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Программы учитывают найденные ранее гены склонности к полноте и персональные данные человека.

ДНК человека содержит множество разнообразных генов, включающих в себя риски заболевания диабетом, болезней сердца, рака и ожирения. Многие люди не осознают связь, между их питанием и генами, и то, что можно модифицировать диету опираясь на персональные данные. Влияние отдельных генов на предрасположенности изучают в нутригенетике.

Противоречивость результатов различных исследований влияния питательных веществ на организм может быть обусловлена индивидуальными реакциями людей на них. Благодаря лучшему пониманию реакции человека на конкретные питательные вещества, практикующие медицинские работники могут предоставить более точные и эффективные рекомендации по питанию. Растущее число низкоуглеводных диет (кето-диета) заставило специалистов задуматься о их вреде. Так ранее, учёными университета Тафтса была обнаружена связь между генетической вариацией гена APOA2, участвующего в поглощении жира, что делает людей более склонными набирать вес, когда они едят много насыщенных жиров. Людям с такими генетическими отклонениями крайне нежелательно садиться на кето-диету, ведь после курса они только наберут вес.

На данный момент многими учёными разрабатываются диеты на основе ДНК. При создании персонализированной диеты специалисты опираются на генетические данные человека и его предрасположенности. Использование таких технологий позволит прописать адекватный и полезный для человека план питания.

Компания SNP Therapeutics разрабатывает лечебное питание на основе генетического тестирования, которое идентифицирует определенные блоки в обмене веществ и обеспечивает организм недостающими питательными веществами, чтобы обойти эти блоки.

Нутригенетика только зарождается, но специалисты уже сейчас сходятся во мнении о том, что она может приносить пользу уже в данный момент.