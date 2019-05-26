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Простая диета и упражнения помогут выпускникам преодолеть учебные нагрузки.

В преддверие ЕГЭ и поступлений в ВУЗы выпускники подвержены высоким умственным и психологическим нагрузкам. Груз ответственности давит как никогда, и ученики выпускных классов усиленно готовятся к сдаче важных для них экзаменов. Такая нагрузка способствует развитию бессонницы и плохого аппетита, что в свою очередь не даст использовать умственный потенциал на максимум. Чтобы не допустить этого, врачи дали рекомендации по подготовке организма к ЕГЭ.

Согласно недавним исследованиям, тренировки и физические упражнения не только помогают в повышении выносливости и силы, но также могут помочь улучшить качество сна ночью. Исследователи из Университета штата Пенсильвания, заметили, что подростки, которые тренировались в течение дня, как правило, спят лучше и дольше по сравнению с теми, кто не тренируется вообще.

Специалисты провели исследование, в ходе которого наблюдали за 417 подростками. Участники неделю носили акселерометры на запястьях и бедрах, что помогало измерить учёным их физическую активность. Исследование показало, что дополнительная тренировка улучшала скорость засыпания и качество сна. Хороший сон – залог нормальной работы мозга, которому необходим отдых после изнурительных нагрузок.

Также для нормального функционирования мозга необходимо сесть на правильную диету. Врачи рекомендуют воздержаться от фастфуда и сладкой газировки. Во время подготовки и возникающего чувства голода можно перекусывать любыми видами орехов, фруктов, сухофруктов и молочных продуктов. Можно сделать бутерброд из хлеба с отрубями и сыра. Такие продукты высококалорийны и помогают держать организм в тонусе. Для усвоения больших объемов информации отлично поможет ананас и авокадо. Для стимуляции нервной системы можно добавить тмин в салат из свежей моркови. Каротин содержащийся в моркови поможет улучшить память, а тмин наградит ученика гениальными идеями.

Рекомендуется исключить мясо за 5 дней до экзаменов, ведь оно долго переваривается. Можно заменить его рыбой или нежирной курятиной. Также, лучше отказаться от рафинированного масла и готовить продукты на пару. Такая готовка не «убьет» витамины и позволит извлечь максимум пользы от продуктов.