Усталость, стресс, угнетённое состояние стоит ликвидировать именно перед сном, говорит психолог Алана Холл.
Мало кто может похвастаться хорошим самочувствием к концу рабочего дня, что уже говорить о рабочей неделе. Переговоры, рабочие планы, семейные неурядицы систематически угнетают людей и приводят к обострению состояния, в виде стресса, замкнутости и даже апатии. Чтобы избежать краха личности психологом назван лучший способ расслабиться в конце напряжённого дня.
Эксперт говорит, что нужно взять цветную ручку, перейти на пустую страницу блокнота и начать перечислять всё хорошее, что случилось с человеком за сегодня.
Также рекомендует: «Воспроизведите утреннюю рутину, свою поездку на работу, задачи, которые вы выполняли, как босс (даже если у вас был стресс), ваш телефонный звонок с мамой перед выходом из офиса, 10-минутная прогулка домой до вашей квартиры, которая служила все упражнения на весь день. Теперь посмотрите на эту страницу».
Обратить внимание нужно на то, как много вещей нужно для того, чтобы быть довольными собой, быть благодарными за то, что другой день вашей жизни подходит к концу. Это визуально очень сильно помогает вам переосмыслить то, что чувствует человек в конце рабочего дня или недели. На смену усталости и стрессу именно после такого упражнения придёт чувство довольства и ценности проделанных операций за день.
Таким образом, назван лучший способ расслабиться в конце напряжённого дня и переоценить трудный день, выделяя собственные достижения и успехи.