Сегодня, 23:04

Усталость, стресс, угнетённое состояние стоит ликвидировать именно перед сном, говорит психолог Алана Холл.

Мало кто может похвастаться хорошим самочувствием к концу рабочего дня, что уже говорить о рабочей неделе. Переговоры, рабочие планы, семейные неурядицы систематически угнетают людей и приводят к обострению состояния, в виде стресса, замкнутости и даже апатии. Чтобы избежать краха личности психологом назван лучший способ расслабиться в конце напряжённого дня.

«Если вы прочли превью и узнали себя, то не спешить закрывать страницу – эта мантра именно для вас», - говорит психолог Алана Холл. «Я не имею в виду запись «Дорогой дневник» или напыщенную речь о том, насколько ужасна и трудна жизнь сейчас. Существует особый стиль, который может помочь вам превратить эту неистовую энергию в обоснованное чувство благодарности, очистить эту ментальную болтовню и помочь вам снова дышать спокойно».

Эксперт говорит, что нужно взять цветную ручку, перейти на пустую страницу блокнота и начать перечислять всё хорошее, что случилось с человеком за сегодня.

«Это может быть таким же большим, как «Моя основная презентация прошла безупречно» или таким же маленьким, как «Я заставил его работать за пять минут до того, как мой босс вошел в дверь». Все, что можно считать успехом, записывайте», - подчёркивает психолог.

Также рекомендует: «Воспроизведите утреннюю рутину, свою поездку на работу, задачи, которые вы выполняли, как босс (даже если у вас был стресс), ваш телефонный звонок с мамой перед выходом из офиса, 10-минутная прогулка домой до вашей квартиры, которая служила все упражнения на весь день. Теперь посмотрите на эту страницу».

Обратить внимание нужно на то, как много вещей нужно для того, чтобы быть довольными собой, быть благодарными за то, что другой день вашей жизни подходит к концу. Это визуально очень сильно помогает вам переосмыслить то, что чувствует человек в конце рабочего дня или недели. На смену усталости и стрессу именно после такого упражнения придёт чувство довольства и ценности проделанных операций за день.

«И, перечисляя все хорошее, плохое, кажется, просачивается из ваших пор и покидает ваше личное пространство, давая вам возможность (наконец) глубоко вдохнуть и расслабиться. Ух. Добавьте чашку травяного чая, и через несколько минут вы станете огурчиком без проблем и стресса», - говорит Алана Холл.

Таким образом, назван лучший способ расслабиться в конце напряжённого дня и переоценить трудный день, выделяя собственные достижения и успехи.