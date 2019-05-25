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Алкоголь, отсутствие активности, отказ от зелени, и авитаминоз станут верным шагом к хроническому, бесповоротному остеопорозу, говорит эксперт.

Когда вы в последний раз думали о своем здоровье костей? Если ничего не сломали в последнее время, есть шанс списать всё на отсутствие проблем, но это не так. Названы ТОП-4 ошибки, которые снижают плотность костей и приводят к остеопорозу. Люди могут думать о своих скелетах как о статичных, твёрдых и не изменяющихся, но это ошибка. Кости имеют особенность увеличиваться и идентично любой клетке и ткани организма, также нуждаются в поддержании и витаминах. По данным Международного фонда остеопороза, остеопороз - это заболевание, при котором разрушение костей происходит быстрее, чем процессы восстановления. Наши кости буквально становятся более пористыми (отсюда и название).

Экспертами названы ТОП-4 ошибки, которые снижают плотность костей Первая ошибка это отказ от приёма в пищу лиственной зелени. Капуста, шпинат, брокколи значительно повысят уровень кальция. А он очень важен, когда речь идет о здоровье костей: без него кости не имеют минерального состава, необходимого для своего поддержания.

«Нашему организму требуется около 1000 мг кальция в день для нормального функционирования нервов, головного мозга и мышц», - говорит сертифицированный хирург-ортопед доктор Виктор Романо.

И поскольку не каждый имеет доступ к свежей листовой зелени, добавки кальция могут быть эффективными альтернативами, чтобы эти кости оставались крепкими. Многие люди знают, по крайней мере пассивно, о важности кальция для роста «больших и сильных» костей. Но они часто не знают, что витамин D также важен для здоровья костей.

«Очень важно избежать дефицита витамина D», - говорит доктор Стивен Струхл из ортопедической больницы Langone Нью-Йоркского университета. «Почти половина населения планеты страдает от недостатка витамина D».

Все это выше о важности кальция и витамина D? К сожалению, наука предполагает, что алкоголь может противодействовать положительному воздействию кальция и витамина D. Согласно исследованию, опубликованному в 2019 году в Американском журнале мужского здоровья, предполагается, что чрезмерное количество алкоголя в крови может мешать усвоению кальция в желудке, и поэтому уменьшить здоровье костей. Вывод весьма очевиден – алкоголь «ускоритель» остеопороза. Также не стоит забывать об активности, ведь чем больше упражняться, тем лучше будут по плотности и прочности кости.

Упражнения на укрепление ядра очень важны. Позвоночник должен быть устойчивым, чтобы поддерживать конечности. Кроме того, хорошая программа растяжки для выравнивания суставов будет иметь большое значение для будущего здоровья.