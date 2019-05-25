Врач назвал ТОП-7 смертельно опасных состояний для женщин

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Физические и психологические пики нереально преодолеть без медика, говорит эксперт.

Николь Вайнберг, врач-кардиолог из медицинского центра Providence Saint John's назвал ТОП-7 смертельно опасных состояний для женщин. По его словам, каждая представительница прекрасного пола время от времени ощущает любой или даже несколько «тревожных звоночков», но из-за семьи, детей или работы не готова уделить время своему здоровью и пожалеть саму себя, при этом замалчивая проблему.

Первый симптом грядущей опасности в виде сердечного приступа – ощущение «ограниченности» во время физической активности. Чрезвычайное давление в спине с одышкой стали вторым симптомов смертельной опасности. Врач Вайнберг говорит, что одышка является признаком, который нельзя игнорировать. В то время как необходимость отдышаться - это одно, чувство одышки - другое. Особенно красноречивый признак для молодых женщин, так как они часто больше тренируются или передвигаются, поэтому у них больше возможностей оценивать вещи, основываясь на способности нормально функционировать и дышать.

Проблемы с сердцем могут проявиться у женщины, если наблюдается систематический дискомфорт в верхней части тела. Это не только сердце, которое ощущает приступ. И хотя часто люди думают, что сердечный приступ может вызвать острую или острую боль, обычно это не так. Он говорит, что чаще всего дискомфорт расположен в центре груди, но часто также будет ощущаться в других частях тела выше талии. Это включает левую часть груди, шею и горло, нижнюю челюсть, любое плечо и верхнюю часть рук, чаще всего левую руку. Кроме этого, сердечный приступ может проявляться латентно – то есть скрыто, в виде симптомов гриппа. Однако очень часто существуют другие симптомы, которые могут включать в себя холодный пот, тошноту, расстройство желудка, изжогу, отрыжку и просто плохое самочувствие, говорит доктор Райт.

Общая усталость и слабость также попадает в ТОП-7 смертельноопасных симптомов. Доктор Лина Великова из medalerthelp.org рассказывает, что необъяснимая усталость и слабость могут быть ранним симптомом сердечного приступа. Ещё один симптом - чувство беспокойства и тревоги. Не удивительно, что могут быть эмоциональные и психические сигналы, которые сопровождают физические признаки сердечного приступа. В сочетании с другими симптомами это действительно может указывать на то, что с сердцем что-то не так. Последним признаком проблем со здоровьем называют головокружения и потерю сознания. Все названные симптомы нуждаются в проверке и особенном отношении к женщине, которая может быть не в курсе, что имеет группу риска на сердечный приступ.