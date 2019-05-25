Этот риск не оправдан! Эксперты раскрыли критический вред кофе для человека

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Не только сердце, но и другие жизненно важные органы могут пострадать от злоупотребления этим напитком.

Многие люди из-за бешеного ритма современной жизни зачастую заливают в себя литры кофе, чтобы энергии организма хватило на работу, дом и хоть какой-то досуг, даже не задумываясь о возможных последствиях. Недавно эксперты раскрыли критический вред этого бодрящего напитка, рассказав, как лучше всего следует распоряжаться собственным здоровьем, ведь этот риск, которому подвергают себя миллионы людей, совсем не оправдан. В первую очередь от употребления данного напитка следует отказаться гражданам с язвой желудка. Попадая в организм, кофе повышает кислотность столь важного органа, что может привести к осложнениям и без того непростой болезни. Кроме того, спортсменам нужно тщательно следить за количеством потребляемого кофе из-за риска повышения ломкости костей, так как этот напиток «вымывает» из тканей кальций, калий и натрий. После чашечки-другой любимого лакомства некоторые люди могут испытывать боль в пояснице, что означает развитие мочекаменной болезни, ведь в почках от действия напитка сужаются сосуды, что снижает проходимость при наличии песка и камней.

Также отметим, что даже разовое употребление кофе сказывается на увеличении артериального давления. Всем гражданам, которым в силу тех или иных медицинских причин нужно следить за данным показателем, нужно как можно реже употреблять этот напиток. Высокие дозы кофеина, попадающие в организм, могут спровоцировать развитие абстиненции, сопровождающейся головными болями, нервозностью, а в отдельных случаях истерией. Мало кто знает, но регулярное употребление кофе натощак может привести к развитию рака желудка. Данный орган будет выделять соляную кислоту, которой попросту нечего будет растворять, кроме собственных тканей. Запущенная форма такого недуга нередко отправляет незадачливых пациентов в онкологические отделения больниц, чего можно с лёгкостью избежать. Кофеманам с диагнозом вегетососудистая дистония стоит всегда восполнять водный баланс через силу, ведь данный напиток притупляет жажду и повышает давление, обладая при этом мочегонным эффектом, который, в свою очередь, это же давление и повышает, способствуя дисбалансу сердечно-сосудистой системы.