Диетолог раскрыла секрет здорового питания на ходу

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Фаст-фуду и жирной шаурме найдена альтернатива, говорит эксперт.

По мере приближения лета, когда образ жизни людей становится еще более напряжённым, но вопреки этому есть возможность кушать правильно, быстро и полезно. Аарон Стоунлейк - диетолог Департамента здравоохранения округа Керн, США, раскрыла секрет здорового питания на ходу. Ввиду рисков получить диабет, высокий уровень сахара в крови и даже лишний вес, важно не только планировать образ жизни, но и придерживаться правил питания. Важно понимать, что перекус важен для организма и пренебрегать им просто нерационально. Стоит зарание носить в сумке список продуктов, которые зайдя в магазин можно купить и перекусить без вреда для здоровья. Это могут быть орехи, овощи, фрукты, хлебцы и даже некоторые виды ягод. Если офис находиться в центре города стоит узнать, где есть точки продажи «быстрой еды», и даже завести адреса в телефон, чтобы не потерять при необходимости поесть.

Диетолог рассказывает, что микс злаков, свежие фрукты, нарезка овощей, овсянка, йогурт с низким содержанием сахара, цельнозерновой хлеб с маслом, сыр станут идеальной альтернативой жирной картошке-фри.

«Ешьте сбалансированный завтрак, прежде чем покинуть дом. Вы когда-нибудь слышали поговорку «Завтрак - самая важная еда дня»? Это потому, что завтрак обеспечивает вас энергией, которая будет питать ваш день. Включение белка в ваш завтрак является очень важным компонентом»», - говорит диетолог.

Добавляет, выбирайте салаты с нежирным белком и заправкой на масляной основе, избегая сливочных заправок. Ищите супы на основе бульона, а не густые сливочные варианты. Выбирайте не жареные продукты и сосредоточьтесь на включении в пищу бобов и цельного зерна, когда это возможно.

«Наконец, выберите воду для вашего напитка. Сода, соки и другие напитки с высоким содержанием сахара и только добавляют дополнительные калории к вашей еде», - говорит эксперт.

В заключение стоит подчеркнуть, что диетолог раскрыла секрет здорового питания на ходу и рекомендует всегда советоваться с врачами перед решениями, что касаются выбора для здоровья.