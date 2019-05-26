Болезнь Альцгеймера: новые исследования позволят выявить симптомы на раннем этапе

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Обнаружить дегенеративные изменения мозга поможет виртуальная реальность, уверены ученые.

Самой распространенной формой приобретенного слабоумия является болезнь Альцгеймера. Этот диагноз характеризуется ослаблением кратковременной памяти и снижением умственных способностей. Современная медицина использует психологические тесты и SPECT-визуализацию для обнаружения симптомов болезни. Новое исследование может расширить этот спектр.

Большинство пациентов обращаются к специалисту после обнаружения явных симптомов: потеря памяти, нерациональное расположение элементов, путаница во времени и месте. Но эти признаки указывают на прогрессирование болезни.

Специалисты Кембриджского смогли обнаружить болезнь Альцгеймера с помощью виртуальной реальности. По мнению ученых, новые исследования позволят выявить симптомы на раннем этапе, и в домашних условиях.

Специальная программа представляла собой виртуальный «коридор», по которому человеку предстоит пройти. После нескольких попыток с подсказками, пользователи проходят тот же маршрут самостоятельно, что активирует энторинальную кору головного мозга. Критерии, разработанные специалистами, позволяют оценить степень развития болезни по скорости прохождения лабиринта.